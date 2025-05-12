Вінгер Баварії все ще готовий підписати новий контракт, але на власних умовах
Майбутнє вінгера Баварії Лероя Сане залишається невизначеним, оскільки сторони ще не погодили новий контракт.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Чинна угода сторін завершиться після цього сезону і вони поки не можуть домовитися про продовження співпраці.
Незважаючи на недавню зміну агента, а також повідомлення про проблеми в переговорах з Баварією, 29-річний німець все ще відкритий до укладання нової угоди.
Повідомляється, що Сане все ще погоджується на зниження зарплати, щоб залишитися на "Альянц Арені". А його нові агенти запропонували "ротен" свій варіант контракту: 12 мільйонів євро + 3 мільйони в якості бонусів, які залежатимуть від виступів гравця.
Раніше спортивний директор Баварії Макс Еберль пропонував 10 мільйонів на рік + 5,5 мільйона бонусів. Проте цей варіант не влаштовує сторону футболіста.
Баварія рішуче налаштована стояти на своєму і наразі не має наміру покращувати свою пропозицію.
У нинішньому сезоні Лерой Сане відзначився 13 голами та 6 асистами в 44 матчах мюнхенського клубу в усіх турнірах.
Нагадаєммо, що після матчу 33 туру Бундесліги проти Боруссії М (2:0) з прощальною промовою виступив Томас Мюллер, легенда Баварії, який залишить клуб влітку в статусі вільного агента.