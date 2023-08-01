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Ворд: Кроуфорд – вже давно найкращий боєць на планеті

Андре Ворд прокоментував перемогу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).
Сьогодні 16:52 223 0
Ворд: Кроуфорд – вже давно найкращий боєць на планеті
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон в напівсередній вазі  Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) ще до перемоги над Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО) був найкращим боксером світу.

Про це розповів колишній чемпіон світу Андре Ворд.

"Теренс Кроуфорд – найкращий боєць на планеті!

Він вже давно – найкращий боєць на планеті.

Не перекручуйте мої слова. Спенс був і залишається справжнім! Він – один із небагатьох, хто постійно біг назустріч вогню. Він не вірив у проміжні бої. Я поважаю це", – написав Ворд.

Раніше Кроуфорд переміг Спенс технічним нокаутом в 9-му раунді і об'єднав всі пояси в напівсередній вазі.

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