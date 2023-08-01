Ворд: Кроуфорд – вже давно найкращий боєць на планеті

Андре Ворд прокоментував перемогу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Джерело - Чемпіон.

А бсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) ще до перемоги над Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО) був найкращим боксером світу.

Про це розповів колишній чемпіон світу Андре Ворд.

"Теренс Кроуфорд – найкращий боєць на планеті! Він вже давно – найкращий боєць на планеті. Не перекручуйте мої слова. Спенс був і залишається справжнім! Він – один із небагатьох, хто постійно біг назустріч вогню. Він не вірив у проміжні бої. Я поважаю це", – написав Ворд.

Terence Crawford is the best fighter on the planet !



*NEWS FLASH*



He’s been the best fighter on the planet for a long time now. — Andre S.O.G. Ward (@andreward) July 31, 2023

Раніше Кроуфорд переміг Спенс технічним нокаутом в 9-му раунді і об'єднав всі пояси в напівсередній вазі.