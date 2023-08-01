Ворд: Кроуфорд – вже давно найкращий боєць на планеті

Джерело - Чемпіон.
Про це розповів колишній чемпіон світу Андре Ворд.
"Теренс Кроуфорд – найкращий боєць на планеті!
Він вже давно – найкращий боєць на планеті.
Не перекручуйте мої слова. Спенс був і залишається справжнім! Він – один із небагатьох, хто постійно біг назустріч вогню. Він не вірив у проміжні бої. Я поважаю це", – написав Ворд.
Terence Crawford is the best fighter on the planet !— Andre S.O.G. Ward (@andreward) July 31, 2023
*NEWS FLASH*
He’s been the best fighter on the planet for a long time now.
Раніше Кроуфорд переміг Спенс технічним нокаутом в 9-му раунді і об'єднав всі пояси в напівсередній вазі.