Ворд: Кроуфорд – вже давно найкращий боєць на планеті

А бсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) ще до перемоги над Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО) був найкращим боксером світу.

Про це розповів колишній чемпіон світу Андре Ворд.

Terence Crawford is the best fighter on the planet !



*NEWS FLASH*



He’s been the best fighter on the planet for a long time now.