Стівенсон отримав статус претендента на пояс WBC

Американець матиме шанс на титул

Джерело - Чемпіон.

Непереможений чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (20-0, 10 KO) зі США здобув статус обов'язкового претендента WBC на поєдинок з абсолютним чемпіоном організації співвітчизником Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.

"До того часу він має вирішити - бій за пояс WBC з Прогрейсом або ж продовження кар'єри у легкій вазі. Стівенсон - його обов'язковий претендент", – заявив Сулейман.

21 липня спливає дедлайн у Хейні.

‼️ Shakur Stevenson is now Devin Haney's WBC mandatory challenger, WBC president Mauricio Sulaiman has confirmed. He said Haney has until this Friday, July 21st, to decide if his next fight will be vs Shakur at lightweight or Regis Prograis at super-lightweight. [@_BroadwayJoel] — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 17, 2023

Шакур Стівенсон у квітні цього року, нагадаємо, дебютував у легкій вазі та здобув дострокову перемогу над японцем Шуічіро Йошино.

Нагадаємо Стівенсон кинув виклик Ломаченку.