Стівенсон отримав статус претендента на пояс WBC

Непереможений чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (20-0, 10 KO) зі США здобув статус обов'язкового претендента WBC на поєдинок з абсолютним чемпіоном організації співвітчизником Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.

21 липня спливає дедлайн у Хейні.

