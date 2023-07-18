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Стівенсон отримав статус претендента на пояс WBC

Американець матиме шанс на титул
Сьогодні 14:55 202 0
Стівенсон отримав статус претендента на пояс WBC
#Шакур Стівенсон, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Непереможений чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (20-0, 10 KO) зі США здобув статус обов'язкового претендента WBC на поєдинок з абсолютним чемпіоном організації співвітчизником Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.

"До того часу він має вирішити - бій за пояс WBC з Прогрейсом або ж продовження кар'єри у легкій вазі. Стівенсон - його обов'язковий претендент", – заявив Сулейман.

21 липня спливає дедлайн у Хейні.

Шакур Стівенсон у квітні цього року, нагадаємо, дебютував у легкій вазі та здобув дострокову перемогу над японцем Шуічіро Йошино.

Нагадаємо Стівенсон кинув виклик Ломаченку.

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