Стівенсон кинув виклик Ломаченку

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) викликав на бій колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер у Twitter.

"Йоу, Василь Ломаченко. Нічого, крім поваги, чемпіоне, ти заслужив на пояси. Я сподіваюся, ти відновився і з тобою все гаразд.

Я думаю, що настав час для справжніх шахів високого рівня. Я готовий до великого бою, чемпіоне. Давайте зробимо так, щоб це сталося", - написав Стівенсон.