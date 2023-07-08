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Стівенсон кинув виклик Ломаченку

Шакур Стівенсон прокоментував можливий бій проти Василя Ломаченка
Сьогодні 22:37 242 0
Стівенсон кинув виклик Ломаченку
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) викликав на бій колишнього чемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер у Twitter.

"Йоу, Василь Ломаченко. Нічого, крім поваги, чемпіоне, ти заслужив на пояси. Я сподіваюся, ти відновився і з тобою все гаразд.

Я думаю, що настав час для справжніх шахів високого рівня. Я готовий до великого бою, чемпіоне. Давайте зробимо так, щоб це сталося", - написав Стівенсон.

Раніше повідомлялося, що Камбосос хоче провести бій проти Ломаченка.

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