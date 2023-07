Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) та володар титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA Деніель Дюбуа (19-1-0, 18 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

