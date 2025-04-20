Названо терміни відновлення Левандовського
Роберт Левандовський
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Форвард Барселони Роберт Левандовський, найімовірніше, пропустить три тижні через травму.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Вчора, 19 квітня, нападник отримав травму та достроково покинув поле у матчі Ла Ліги проти Сельти (перемога 4:3). Сьогодні Левандовський пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження півсухожилкового м’яза лівої ноги.
За прогнозами лікарів, відновлення 36-річного нападника збірної Польщі займе орієнтовно три тижні. Це означає, що Левандовський, скоріше за все, пропустить фінал Кубка Іспанії проти Реала (26 квітня) та обидва матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (30 квітня та 6 травня).
У поточному сезоні на рахунку нападника 40 голів і 3 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.