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Онофрійчук виграла "золото" та ще три медалі Кубку світу

Олексій Погорелов — 20 квітня 2025, 15:33
Таїсія Онофрійчук
Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою етапу Кубку світу з художньої гімнастики у вправах з обручем. 16-річна українка також здобула ще три медалі змагань.

Сьогодні, 20 квітня, у Баку (Азербайджан) відбулися чотири індивідуальні фінали, до кожного з яких кваліфікувалася Онофрійчук. І в першому ж з них вона здобула "золото".

У вправах з обручем Таїсія отримала від суддів 29,250 бала, чого вистачило, щоб стати чемпіонкою етапу Кубку світу. Вона всього на 0,050 бала випередила ексросіянку Вєру Туголукову, яка зараз представляє Кіпр.

Вправи з обручем
Вправи з обручем

Потім відбулися ще три фінали, в яких Онофрійчук, на жаль, більше не змогла перемогти. Але й без нагород вона не залишилася, вигравши дві срібні (вправи з м'ячем та стрічкою) та одну бронзову (вправа з булавами) медалі.

Вправи з м'ячем
Вправи з м'ячем
Вправи зі стрічкою
Вправи зі стрічкою
Вправи з булавами
Вправи з булавами

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, на цьому ж етапі Кубку світу з художньої гімнастики збірна України посіла третє місце в групових вправах.

Раніше стало відомо, що Таїсія Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.

кубок світу Україна Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Україна

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