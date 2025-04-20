Онофрійчук виграла "золото" та ще три медалі Кубку світу

Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою етапу Кубку світу з художньої гімнастики у вправах з обручем. 16-річна українка також здобула ще три медалі змагань.

Сьогодні, 20 квітня, у Баку (Азербайджан) відбулися чотири індивідуальні фінали, до кожного з яких кваліфікувалася Онофрійчук. І в першому ж з них вона здобула "золото".

У вправах з обручем Таїсія отримала від суддів 29,250 бала, чого вистачило, щоб стати чемпіонкою етапу Кубку світу. Вона всього на 0,050 бала випередила ексросіянку Вєру Туголукову, яка зараз представляє Кіпр.

Вправи з обручем

Taisiia Onofriichuk 🇺🇦 with the Hoop is a "thriller" indeed! Post-Paris Olympics, this young Ukrainian is coming into her own.



📺 Apparatus finals in Baku ➡️ https://t.co/WrrzKVK38H #FIGWorldCup pic.twitter.com/6KD68Q6vvJ — FIG (@gymnastics) April 20, 2025

Потім відбулися ще три фінали, в яких Онофрійчук, на жаль, більше не змогла перемогти. Але й без нагород вона не залишилася, вигравши дві срібні (вправи з м'ячем та стрічкою) та одну бронзову (вправа з булавами) медалі.

Вправи з м'ячем

Вправи зі стрічкою

Вправи з булавами

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, на цьому ж етапі Кубку світу з художньої гімнастики збірна України посіла третє місце в групових вправах.

Раніше стало відомо, що Таїсія Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.