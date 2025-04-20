Онофрійчук виграла "золото" та ще три медалі Кубку світу
Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою етапу Кубку світу з художньої гімнастики у вправах з обручем. 16-річна українка також здобула ще три медалі змагань.
Сьогодні, 20 квітня, у Баку (Азербайджан) відбулися чотири індивідуальні фінали, до кожного з яких кваліфікувалася Онофрійчук. І в першому ж з них вона здобула "золото".
У вправах з обручем Таїсія отримала від суддів 29,250 бала, чого вистачило, щоб стати чемпіонкою етапу Кубку світу. Вона всього на 0,050 бала випередила ексросіянку Вєру Туголукову, яка зараз представляє Кіпр.
Потім відбулися ще три фінали, в яких Онофрійчук, на жаль, більше не змогла перемогти. Але й без нагород вона не залишилася, вигравши дві срібні (вправи з м'ячем та стрічкою) та одну бронзову (вправа з булавами) медалі.
Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, на цьому ж етапі Кубку світу з художньої гімнастики збірна України посіла третє місце в групових вправах.
Раніше стало відомо, що Таїсія Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.