Вієйра розповів про стан Малиновського напередодні матчу з Лаціо

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра заявив про те, що український півзахисник Руслан Малиновський ще не відновився після травми та пропустить матч 33 туру Серії А проти Лаціо (21 квітня, 19:00 за київським часом).

Наставника генуезької команди цитує Джанлука Ді Марціо.

"Малиновський не готовий до матчу проти Лаціо, Максвелл Корне також поза складом. Натомість, повернуться в заявку Маттіа Бані та Алан Маттурро", – сказав тренер.

Нагадаємо, тиждень тому Малиновський отримав травму на тренуванні Дженоа та уже пропустив матч 32 туру Серії А проти Верони. Раніше повідомлялося про те, що 31-річний українець, найімовірніше, відновиться до матчу 34 туру проти Комо (27 квітня).

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.