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Вієйра розповів про стан Малиновського напередодні матчу з Лаціо

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 15:44
Вієйра розповів про стан Малиновського напередодні матчу з Лаціо
Руслан Малиновський
Getty Images

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра заявив про те, що український півзахисник Руслан Малиновський ще не відновився після травми та пропустить матч 33 туру Серії А проти Лаціо (21 квітня, 19:00 за київським часом).

Наставника генуезької команди цитує Джанлука Ді Марціо.

"Малиновський не готовий до матчу проти Лаціо, Максвелл Корне також поза складом. Натомість, повернуться в заявку Маттіа Бані та Алан Маттурро", – сказав тренер.

Нагадаємо, тиждень тому Малиновський отримав травму на тренуванні Дженоа та уже пропустив матч 32 туру Серії А проти Верони. Раніше повідомлялося про те, що 31-річний українець, найімовірніше, відновиться до матчу 34 туру проти Комо (27 квітня).

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

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