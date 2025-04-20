Маркевич: Вже ніщо не завадить Динамо повернути собі чемпіонство

Колишній тренер Карпат і Металіста Мирон Маркевич вважає, що суботня поразка Шахтаря 2:4 від Колоса похоронила інтригу в чемпіонській гонці в УПЛ.

Фахівця цитує Sport.ua.

"Не буду оригіналом, коли скажу, що після вчорашньої сенсаційної поразки в 25 турі УПЛ футболістів Шахтаря від Колоса вже ніщо не завадить Динамо повернути собі чемпіонський титул. Зрештою, як і Олександрія не повинна віддати срібних медалей", – заявив Маркевич.

Також тренер поділився своєю думкою щодо причин невдач Шахтаря у поточному сезоні.

"За підбором виконавців й за рівнем підготовки Шахтарю, як на мене, не має рівних в Україні. Але "Гірники" чомусь не звертають уваги на те, що рівень команд в УПЛ помітно вирівнявся, що практично зникли прохідні матчі, що буквально в кожному потрібно грати через не можу. Чому тренерському штабу Шахтаря не завжди вдається достукатися до своїх підопічних, це вже питання до керманича Маріно Пушича".

Нагадаємо, за 5 турів до фінішу сезону в УПЛ Шахтар іде третім у турнірній таблиці, відстаючи від Динамо та Олександрії на 10 і 4 очки відповідно.