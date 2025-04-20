Третє вилучення за чотири матчі: Зоря в меншості розгромно програла Кривбасу

У неділю, 20 квітня, в останній ігровий день 25 туру Української Прем'єр-ліги відбувся матч, у якому Кривбас переміг Зорю з рахунком 3:0.

Господарі поля захопили ініціативу практично зі старту поєдинку, яка в середині першого тайму переросла в забитий м'яч.

На 32-й хвилині Хрвоє Ілич виконав навіс зі штрафного, який Олександр Романчук замкнув ударом головою.

А зовсім скоро гості залишилися у меншості. Це Яков Башич зупинив прорив суперника до воріт на межі штрафної.

Спочатку арбітр показав гравцю Зорі жовту картку, але після перегляду повтору він змінив своє рішення та вилучив футболіста з поля.

Варто зазначити, що це вже четвертий матч поспіль за участі команди Младена Бартуловича, в якому було вилучення. І в трьох випадках страждали саме "чорно-білі".

По ходу другого тайму підопічні Юрія Вернидуба продовжили тиснути на суперника, намагаючись скористатися чисельною перевагою. І в них це вийшло зробити.

Юрій Вакулко увірвався до штрафної суперника навісив на дальню штангу, де Артур Микитишин ударом у дотик подвоїв перевагу Кривбаса.

Остаточно Зоря посипалася в останні десять хвилин ігрового часу, коли остаточний рахунок зустрічі встановив Єгор Твердохліб.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

25 тур, 20 квітня

Кривбас – Зоря 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Романчук, 2:0 – 67 Микитишин, 3:0 – 87 Твердохліб.

Кривбас: Кліщук – Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго (75 Задерака) – Ілич (75 Ндомбасі), Вакулко, Кузик, Твердохліб (87 Каменський), Микитишин (75 Луньов) – Соса (87 Мулик).

Зоря: Сапутін – Тронтель (65 Кирюханцев), Джордан, Башич, Жуніор Рейс (65 Слесар) – Мічин (46 Антюх), Попара, Дришлюк – Яцик, Горбач (80 Маткевич), Вантух.

Попередження: Дібанго, Вакулко – Мічин, Тронтель, Дришлюк, Джордан.

Вилучення: 39 Башич (Зоря, пряма червона картка).

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, що сьогодні, 20 квітня, відбудуться ще два матчі 25 туру УПЛ: Інгулець зіграє з ЛНЗ, а Верес прийматиме Чорноморець.