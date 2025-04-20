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Зінченко потрапив у основу Арсенала на матч АПЛ проти Іпсвіча

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 15:01
Зінченко потрапив у основу Арсенала на матч АПЛ проти Іпсвіча
Олександр Зінченко
Getty Images

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вийде в основному складі Арсенала на виїний матч 33 туру АПЛ проти Іпсвіча.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу, яка оприлюднила основний склад команди Мікеля Артети на матч.

Склад Арсенала: Райя, Вайт, Саліба, Ківьор, Зінченко, Райс, Меріно, Едегор, Сака, Мартінеллі, Троссар

Поєдинок відбудеться в неділю, 20 квітня. Початок – о 16:00 за київським часом.

У поточному сезоні Зінченко взяв участь у 19 матчах за Арсенал у всіх турнірах і відзначився у них одним голом.

"Каноніри" на даний момент посідають друге місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на 13 очок за 6 турів до завершення сезону. У випадку поразки від Іпсвіча Ліверпуль уже сьогодні може дострокового оформити чемпіонський титул.

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Олександр Зінченко

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