Вайт підписав контракт на бій-реванш із Джошуа

Колишній тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт підписав контракт на бій-реванш із ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Sky Sports Boxing.

Британець надіслав угоду представникам Ей Джея.

Раніше сторони погодилися прибрати з контракту пункт про ще один поєдинок у разі поразки Джошуа. Бій Ділліана та Ентоні планують провести 12 серпня у Лондоні.

Джошуа зустрічався з Вайтом у 2015 році в бою за пояс WBC International та титули британського чемпіона. Ентоні переміг технічним нокаутом у сьомому раунді.

У своєму останньому поєдинку Вайт переміг суддівським рішенням американця Джермейна Франкліна. Джошуа у березні також переміг Франкліна, поєдинок тривав усі 12 раундів.

BREAKING: Dillian Whyte has signed and returned the requested agreement as the rematch with Anthony Joshua edges closer to an official announcement 🥊pic.twitter.com/PmTaHQKAER