Головне
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 09:38 7039
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 22:34 267
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 22:17 501
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 21:49 9407
Збірна Англії здолала Португалію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Сьогодні 20:55 514
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік
Сьогодні 20:03 96466
Україна посіла третю сходинку у медальному заліку Європейських ігор
Сьогодні 18:39 1953
Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії
Сьогодні 18:24 332
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 17:59 21244
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 17:36 623
Прямі трансляції

Вайт підписав контракт на бій-реванш із Джошуа

Поєдинок планують провести 12 серпня у Лондоні
Сьогодні 22:40 62 0
Вайт підписав контракт на бій-реванш із Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Колишній тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт підписав контракт на бій-реванш із ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа. 

Про це повідомляє Sky Sports Boxing.

Британець надіслав угоду представникам Ей Джея.

Раніше сторони погодилися прибрати з контракту пункт про ще один поєдинок у разі поразки Джошуа. Бій Ділліана та Ентоні планують провести 12 серпня у Лондоні.

Джошуа зустрічався з Вайтом у 2015 році в бою за пояс WBC International та титули британського чемпіона. Ентоні переміг технічним нокаутом у сьомому раунді.

У своєму останньому поєдинку Вайт переміг суддівським рішенням американця Джермейна Франкліна. Джошуа у березні також переміг Франкліна, поєдинок тривав усі 12 раундів.

Раніше повідомлялося, що Джошуа може заробити 60 млн доларів за бій з Вайлдером.

Коментарі ()
Популярне зараз
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 12216
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 21244
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 33724
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік 96466
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 35237
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 18748
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18302 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40059
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36815 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114284
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21545 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38404