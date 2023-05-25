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Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї

Поєдинок може відбутися цього літа в Австралії
Сьогодні 12:41 257 0
Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) веде переговори про бій з володарем титулів IBF та The Ring у першій важкій вазі Джеєм Опетаєю (22-0, 17 KO).

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон.

Поєдинок може відбутися цього літа в Австралії.

У потенційному бою Ф’юрі захищатиме свій титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.

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