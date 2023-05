Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) веде переговори про бій з володарем титулів IBF та The Ring у першій важкій вазі Джеєм Опетаєю (22-0, 17 KO).

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон.

Поєдинок може відбутися цього літа в Австралії.

У потенційному бою Ф’юрі захищатиме свій титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.

Tyson Fury vs Jai Opetaia is now in talks to potentially take place in Australia this summer, Opetaia’s manager Mick Francis has said. Fight would see the WBC heavyweight world champion defending his belt vs the IBF cruiserweight world champion. [@SMH]