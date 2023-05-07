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Альвареc: Усі знають, що ми хочемо реваншу з Біволом

Мексиканський боксер висловився про свої плани на майбутнє
Сьогодні 14:13 242 0
Альвареc: Усі знають, що ми хочемо реваншу з Біволом
Фото Getty Images
#Сауль Канело Альварес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі Сауль "Канело" Альвареc після перемоги над Джоном Райдером хоче провести бій-реванш із представником країни-терориста Дмитром Біволом.

Про це заявив сам боксер.

"Усі знають, ми хочемо реваншу з Біволом. Ті самі правила, ті самі умови, все теж саме. Хочу, щоб це було зроблено саме так", - заявив Алвьарес.

Нагадаємо, що в травні минулого року Альвареc сенсаційно поступився Біволу рішенням суддів.

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