Абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі Сауль "Канело" Альвареc після перемоги над Джоном Райдером хоче провести бій-реванш із представником країни-терориста Дмитром Біволом.

Про це заявив сам боксер.

"This was historic! I'm happy with the fight... John is a very strong fighter. We want Bivol, same rules and terms!" - @Canelo