Мексиканський боксер висловився про свої плани на майбутнє

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі Сауль "Канело" Альвареc після перемоги над Джоном Райдером хоче провести бій-реванш із представником країни-терориста Дмитром Біволом.

Про це заявив сам боксер.

"Усі знають, ми хочемо реваншу з Біволом. Ті самі правила, ті самі умови, все теж саме. Хочу, щоб це було зроблено саме так", - заявив Алвьарес.

🗣️ "This was historic! I'm happy with the fight... John is a very strong fighter. We want Bivol, same rules and terms!" - @Canelo #CaneloRyder | @DAZNBoxing pic.twitter.com/6YuNmgmdRK — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 7, 2023

Нагадаємо, що в травні минулого року Альвареc сенсаційно поступився Біволу рішенням суддів.