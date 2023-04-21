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Усик - Ф’юрі - у списку найочікуваніших боїв у Мейвезера

П'ять найочікуваніших боїв за версією Мейвезера
Сьогодні 19:58 280 0
Усик - Ф’юрі - у списку найочікуваніших боїв у Мейвезера
#Флойд Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон Флойд Мейвезер склав список найочікуваніших поєдинків у боксі.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

П'ять найочікуваніших боїв за версією Мейвезера:

Еррол Спенс - Теренс Кроуфорд
Девін Хейні - Шакур Стівенсон
Джервонта Девіс - Теофімо Лопес
Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик
Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер

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