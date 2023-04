Усик - Ф’юрі - у списку найочікуваніших боїв у Мейвезера

Колишній чемпіон Флойд Мейвезер склав список найочікуваніших поєдинків у боксі.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

П'ять найочікуваніших боїв за версією Мейвезера:

Еррол Спенс - Теренс Кроуфорд

Девін Хейні - Шакур Стівенсон

Джервонта Девіс - Теофімо Лопес

Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик

Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер

📋 Floyd Mayweather asked which fights he wants to see in boxing today: [@BetOnline_ag]



🥊 Errol Spence vs Terence Crawford

🥊 Devin Haney vs Shakur Stevenson

🥊 Gervonta Davis vs Teofimo Lopez

🥊 Tyson Fury vs Oleksandr Usyk

🥊 Anthony Joshua vs Deontay Wilder