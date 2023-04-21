Усик - Ф’юрі - у списку найочікуваніших боїв у Мейвезера

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон Флойд Мейвезер склав список найочікуваніших поєдинків у боксі.
Про це повідомляє Майкл Бенсон.
П'ять найочікуваніших боїв за версією Мейвезера:
Еррол Спенс - Теренс Кроуфорд
Девін Хейні - Шакур Стівенсон
Джервонта Девіс - Теофімо Лопес
Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик
Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер
📋 Floyd Mayweather asked which fights he wants to see in boxing today: [@BetOnline_ag]— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 20, 2023
🥊 Errol Spence vs Terence Crawford
🥊 Devin Haney vs Shakur Stevenson
🥊 Gervonta Davis vs Teofimo Lopez
🥊 Tyson Fury vs Oleksandr Usyk
🥊 Anthony Joshua vs Deontay Wilder
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