Всі хочуть більшого, – Салах визнав, що мав напружені відносини з Мане

Зірковий вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зізнався, що дійсно не може назвати дружніми свої відносини з ексодноклубником Садіо Мане.

Слова 32-річного єгиптянина наводить The Athleitc.

Мане приєднався до "червоних" у 2016 році, а Салах перебрався на "Енфілд" роком пізніше. Вони регулярно грали на обох флангах атаки команди Юргена Клоппа, доки сенегалець не перейшов до Баварії у 2022 році.

Відносини між двома форвардами були поставлені під сумнів після перемоги Ліверпуля над Бернлі (3:0) у 2019 році. Тоді Мане несамовито відреагував на те, що Салах вирішив пробити, замість того, щоб віддати пас нинішньому форварду Аль-Насра. Садіо був замінений невдовзі після інциденту.

"Так, у нас із Садіо була напруга. Зауважте, ми були професіоналами до кінця, я не думаю, що це вплинуло на команду. Людині властиво хотіти більшого, я це розумію, йому подобається змагатися. Поза полем ми не були дуже близькі, але завжди поважали один одного", – сказав Салах.

Пара Салах-Мане була головним джерелом голів Ліверпуля протягом п'яти років. Мохаммед забив 19 голів і віддав 10 гольових передач, коли мерсисайдці виграли АПЛ в 2020 році, тоді як Садіо відзначився 18 голами та 7 асистами.

Салах вказав на свої асистентські показники, щоб відкинути припущення, що він діяв егоїстично, не помічаючи партнерів.

"Люди можуть думати, що хочуть, це їхнє право. Але я пропоную всім звернути увагу, що людина, яка віддала на Мане найбільшу кількість асистів, – це я (18). Ми можемо подивитися на факти, але, очевидно, легше викидати такі фрази. Це потрапляє в заголовки, я знаю, як це працює. Поки це залишається в межах поваги, мене це влаштовує. Але це не означає, що ця думка є правдивою. Зрештою, я знаю, що я зробив, і моя совість чиста".

Нинішній сезон став для Мохаммеда Салаха історично найкращим. Футболіст записав на свій рахунок 32 голи та 22 результативні передачі в 49 матчах Ліверпуля, який знову став чемпіоном Англії.

Раніше Салах розповів, чому для нього чемпіонство 2025 року більш особливе, ніж титул 2020 року.