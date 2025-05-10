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Вперше за 6 років: Гамбург достроково оформив путівку в Бундеслігу

Олексій Мурзак — 10 травня 2025, 23:41
Вперше за 6 років: Гамбург достроково оформив путівку в Бундеслігу
x.com/HSV

Німецький Гамбург з наступного сезону повернеться у Бундеслігу.

У 33-му турі чемпіонату другого дивізіону команда Мерліна Польцина з рахунком 6:1 розгромила Ульм і за тур до завершення чемпіонату забезпечила собі повернення в еліту німецього футболу.

Завдяки цьому успіху клуб набрав 59 очок та відірвався від зону перехідних матчів на 4 очки. Єдиним хто може обійти Гамбург, залишається Кельн, але нижче 2-го місця титулований колектив вже не опуститься.

Останні 6 сезонів Гамбург провів в другій Бундеслізі, і кожного разу трохи їм не вистачало для того, щоб нарешті повернутися до першої Бундесліги.

Клуб має в своїй колекції чималу кількість трофеїв, зокрема 6 разів ставав чемпіоном країни.

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Раніше стало відомо, що два клуби німецької Бундесліги втратили математичні шанси зберегти свою прописку у вищому німецькому дивізіоні

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