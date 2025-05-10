Серія А. Комо Фабрегаса здобув шосту перемогу поспіль

Суботній ігровий день 36 туру Серії А відкрив матч між Комо та Кальярі. Команда Сеска Фабрегаса здобула вольову перемогу з рахунком 3:1, яка стала для неї п’ятою поспіль. Це новий рекорд клубу.

Чемпіонат Італії – Серія А

36 тур, 10 травня

Комо – Кальярі – 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 22 Адопо, 1:1 – 40 Какере, 2:1 – 45+2 Стрефецца, 3:1 – 78 Кутроне

Завдяки цій перемозі Комо набрав 48 очок і залишається десятим у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Кальярі йде 14-м із 33 балами, випереджаючи зону вильоту на 7 балів.

Сьогодні, 10 травня, відбудуться ще два матчі 36 туру Серії А:

19:00 Лаціо – Ювентус

21:45 Емполі – Парма

Вчора Мілан обіграв Болонью з рахунком 3:1.