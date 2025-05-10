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Музичук знову переграла росіянку та очолила етап Гран-прі ФІДЕ

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 08:21
Музичук знову переграла росіянку та очолила етап Гран-прі ФІДЕ
Анна Музичук
instagram.com/lennartootes

Українські шахістки Анна та Марія Музичук продовжують боротьбу на шостому етапі Гран-прі ФІДЕ, завершивши четвертий тур із позитивним результатом.

Анна переграла росіянку Алєксандру Костєнюк, яка наразі представляє Швейцарію та очолила турнірну таблицю. Спортсменка має 3.5 очок з 4 можливих.

Колишня чемпіонка світу Марія Музичук зіграла внічию з Вайшалі Рамешбабу та продовжує поділяти 7-9 місце з Джавахішвілі та Костєнюк.

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Вже сьогодні на українок очікує 5 тур змагання. Анна Музичук зіграє проти Чжуньї, а на її сестру очікує протистояння з Наною Джагнідзе.

Нагадаємо, минулого туру Анна переграла ще одну "колишню" росіянку та білоруску Ольгу Бадельку.

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