ПСЖ завдяки хеттрику Кампуша розбив Монпельє, Ліон програв Монако у 33 турі Ліги 1

У суботу, 10 травня, відбулася низка матчів 33 туру французької Ліги 1.

Центральний матч відбувся між Монако та Ліоном та завершився перемогою "монегасків" з рахунком 2:0.

Водночас ПСЖ не мав проблем з Монпельє, забивши у ворота суперника 4 голи, а хеттриком відзначився Госало Рамуш.

В інших поєдинках ігрового дня Брест здолав Лілль, Тулуза зіграла внічию з Лансом, Ніцца програла Ренну, Анже був сильнішим за Страсбург, Осер розійшовся миром з Нантом, Марсель впевнено здолав Гавр, а Реймс поступився Сент-Етьєну.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

33 тур, 10 травня

Анже – Страсбург 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Леполь, 1:1 – 43 Баква, 2:1 – 48 Леполь

Брест – Лілль 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Ажорк, 2:0 – 64 Думбія

Гавр – Марсель 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Гуірі, 1:1 – 66 Сумаое, 1:2 – 85 Грінвуд, 1:3 – 90+9 Гуірі

Монако – Ліон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 62 Мінаміно, 2:0 – 68 Закарія

Монпельє – ПСЖ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Маюлу, 0:2 – 49 Рамуш, 0:3 – 59 Рамуш (пен), 1:3 – 64 Кулібалі, 1:4 – 65 Рамуш

Осер – Нант 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Перрен, 1:1 – 62 Леру

Реймс – Сент-Етьєн 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Тардьє, 0:2 – 41 Кардона

Ренн – Ніцца 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Калімуендо, 2:0 – 80 Калімуендо

Тулуза – Ланс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Гбоо, 1:1 – 61 Ель Айнауї

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