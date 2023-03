Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний Девін Хейні (29-0, 15 КО) провели битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

