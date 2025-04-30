Кароліна пробилась у другий раунд Кубку Стенлі, Оттава розгромила Торонто

У ніч з 29 на 30 квітня відбулась низка матчів в межах першого раунду Кубку Стенлі.

Кароліна в овертаймі дотисла Нью-Джерсі та стала першою учасницею другого раунду плейоф НХЛ. Оттава знову закинула чотири шайби у ворота Торонто та продовжує наздоганяти суперників в серії.

Едмонтом розібрався з Лос-Анджелес Кінгз та знаходиться за крок від того, щоб приєднатись до Харрікейнз.

НХЛ – Кубок Стенлі

Перший раунд плейоф, 30 квітня

Торонто – Оттава 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) (3:2 в серії)

Кароліна – Нью-Джерсі 5:4 ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0) (4:1 в серії)

Вегас – Міннесота 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) (3:2 в серії)

Лос-Анджелес – Едмонтон 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) (2:3 в серії)

Напередодні олімпійський чемпіон та володар Кубку Стенлі Валттері Філппула оголосив про завершення кар'єри.