Анчелотті в останній момент відмовився очолювати Бразилію

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті в останній момент відмовився від роботи у збірній Бразилії.

Про це повідомляє Marca.

Довгий час сторони вели переговори, а місцевій федерації футболу вважали призначення італійця – вирішеною справою. Втім, коли італієць зустрівся з президентом Едналдо Родрігесом, то повідомив, що вимушений відмовитись.

Річ у тому, що Анчелотті повідомив представникам Бразилії, що не зможе розпочати роботу із "Селесао" раніше, ніж у серпні. Місцеві чиновники очікували, що контракт фахівця з "вершковими" буде розірвано вже у червні.

Таким чином, єдиною пропозицією, яка залишається на столі Анчелотті, є неназваний клуб із Саудівської Аравії, який пропонує тренеру 50 млн євро на рік.

Окрім того, не виключається варіант, згідно з яким фахівець допрацює з Реалом клубний чемпіонат світу.

Анчелотті працює з мадридським колективом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.

Раніше повідомлялось, що "вершкових" може тимчасово очолити ексфутболіст команди Сантьяго Соларі.