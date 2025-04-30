Індіана та Бостон вийшли у другий раунд плейоф НБА, Детройт наздоганяє Нікс у серії

У ніч з 29 на 30 квітня відбулась низка матчів в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Так, у наступний раунд пробились Індіана та Бостон, які здолали Мілуокі та Орландо відповідно.

Детройт здобув мінімальну перемогу над Нью-Йорком та продовжує наздоганяти Нікс у серії. Денвер завдяки неймовірним 43 очкам Мюррея вийшов вперед у двобої з Кліпперс.

НБА-2024/25 – плейоф

30 квітня, 5 матч

Індіана – Мілуокі 119:118 ОТ (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15) (4:1 в серії)

Нью-Йорк – Детройт 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29) (3:2 в серії)

Бостон – Орландо 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27) (4:1 в серії)

Денвер – Кліпперс 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32) (3:2 в серії)

Зазначимо, що усі матчі відбуваються до чотирьох перемог однієї з команд.

Напередодні Клівленд гарантував собі місце у другому раунді плейоф, розгромивши Маямі.