Я не знаю, хто цей хлопець: Гвоздик – про наступного суперника Канело

Український боксер Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО), який спарингував із Саулем Альваресом, визнав, що гадки немає, хто такий Вільям Скалл (23-0, 9 КО). Саме кубинець буде наступним суперником Канело (62-2-2, 39 КО).

Про це українець сказав у коментарі для BoxingScene.

" Я навіть не знаю, хто цей хлопець. Я просто бачив його обличчя та постер (бою – прим.), і це все, що я знаю про Вільяма Скалла", – сказав ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC.

Зазначимо, що Альварес і Скалл проведуть бій найближчої суботи, 3 травня.

Нагадаємо, раніше Гвоздик зізнався, що дзвінок від Сауля змусив його повернутися на професійний рівень.