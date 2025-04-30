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Суперник виглядав сильніше, – Енріке оцінив перемогу ПСЖ над Арсеналом в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 30 квітня 2025, 08:48
Суперник виглядав сильніше, – Енріке оцінив перемогу ПСЖ над Арсеналом в Лізі чемпіонів
Луїс Енріке
УЄФА

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу команди над Арсеналом в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів та відзначив дії суперників при стандартних положеннях.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Сейви Доннарумми? Це робота воротаря, чи не так? У півфіналі кожен гравець має демонструвати виключний рівень футболу.

Ми намагались грати у свій футбол, довго вичікували на другий гол. Матч-відповідь буде дуже важким. Загалом зустріч можна розділити на декілька частин. У другому таймі гра була іншою, Арсенал виглядав сильніше, особливо при розіграші стандартних положень.

Могло бути краще, могло бути гірше. Почекаємо на матч-відповідь. Загалом команда виконала чудовий обсяг роботи. Нападники допомагали захисту, півзахисники теж прекрасно рухались", – розповів Енріке.

Зазначимо, що ця перемога – перша в історії ПСЖ над Арсеналом в межах єврокубкових змагань.

Матч-відповідь відбудеться 9 травня о 22:00 за київським часом.

Сьогодні, 30 квітня, відбудеться інший півфінальний двобій в Лізі чемпіонів – Барселона на своєму полі прийматиме Інтер. Стартовий свисток так само пролунає о 22:00.

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Арсенал (Лондон) ПСЖ Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25

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