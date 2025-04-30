Суперник виглядав сильніше, – Енріке оцінив перемогу ПСЖ над Арсеналом в Лізі чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про перемогу команди над Арсеналом в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів та відзначив дії суперників при стандартних положеннях.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Сейви Доннарумми? Це робота воротаря, чи не так? У півфіналі кожен гравець має демонструвати виключний рівень футболу.



Ми намагались грати у свій футбол, довго вичікували на другий гол. Матч-відповідь буде дуже важким. Загалом зустріч можна розділити на декілька частин. У другому таймі гра була іншою, Арсенал виглядав сильніше, особливо при розіграші стандартних положень.



Могло бути краще, могло бути гірше. Почекаємо на матч-відповідь. Загалом команда виконала чудовий обсяг роботи. Нападники допомагали захисту, півзахисники теж прекрасно рухались", – розповів Енріке.