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Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena
Сьогодні 08:18 961 0
Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank Boxing.

Поєдинок відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

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Продаж квитків розпочнеться з 31-го березня.

Хейні у своєму останньому поєдинку переміг Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО), а Ломаченко - Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).

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