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Інгулець та Зоря дограватимуть матч 16 туру УПЛ

Володимир Максименко — 30 квітня 2025, 07:41
Інгулець та Зоря дограватимуть матч 16 туру УПЛ
FC Zorya Luhansk

У середу, 30 квітня, відбудеться догравання матчу 16 туру чемпіонату України між Інгульцем та луганською Зорею.

Матч розпочався ще 8 грудня 2024 року, але через тривалу повітряну тривогу не був дограний. Сьогоднішня зустріч розпочнеться із другого тайму за рахунку 1:0 на користь петрівців.

Попередньо догравання поєдинку було заплановано на 15:30, але згодом розклад зазнав змін. Новий час стартового свистка – 13:00 за київським часом.

Цей матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні ліга назвала символічну збірну туру, найкращим гравцем якої став саме представник луганської Зорі.

Інгулець Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Інгулець

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