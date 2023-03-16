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Мейвезер відвідає у шоу російського промоушена в Дубаї

Сьогодні 12:46 92 0
Вечір боксу відбудеться 18 березня
Мейвезер відвідає у шоу російського промоушена в Дубаї
Фото: Getty Images
#Флойд Мейвезер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер відвідає у шоу російського промоушена Hardcore Boxing в Дубаї.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

"У суботу, 18 березня, я відвідаю турнір Hardcore Boxing на The Agenda Arena. Приходьте побачити захопливий вечір боксу", - написав Мейвезер.

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Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Також гостями шоу мають стати Рой Джонс-молодший, Антоніо Тарвер, Жозе Альдо, Дастін Пор'є, Джуніор Дос Сантос, а співведучим цього вечора буде ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі.

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