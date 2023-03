Реванш між Ф'юрі та Полом планують провести влітку

Боксери важкої ваги Томмі Ф'юрі (9-0, 4 КО) та Джейк Пол (6-1, 4 КО) проведуть реванш.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Вони планують організувати поєдинок у липні. У контракті Джейка на перший бій була опція реваншу в разі його поразки, у Томмі такого не було прописано.

У першому поєдинку Ф'юрі переміг Пола роздільним рішенням суддів.

