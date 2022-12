WBA оголосила про бій Далакян - Хіменес

Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) зустрінеться з костариканським претендентом Давидом Хіменесом (12-0, 9 КО)

Про це повідомив транслятор поєдинку BT Sport.

Поєдинок відбудеться 28 січня на OVO Arena Wembley у Лондон в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions.

