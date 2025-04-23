Барселона узгодила новий контракт з Фліком

Барселона узгодила новий контракт із головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, переговори, які сторони провели в останні декілька днів, увінчалися успіхом. Флік погодився продовжити контракт із Барселоною до літа 2027 року.

При цьому, офіційне оголошення про підписання нової угоди відбудеться лише після завершення поточного сезону. Клуб і сам тренер не хочуть, щоби команду щось відволікало у вирішальний момент сезону, в якому каталонці боряться за требл.

Флік очолює Барселону з літа 2024 року. Нинішній контракт 60-річного німецького фахівця розрахований до літа 2026 року.

Раніше Флік заявляв, що не хоче підписувати довгостроковий контракт із Барселоною.