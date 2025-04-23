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Барселона узгодила новий контракт з Фліком

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 16:00
Барселона узгодила новий контракт з Фліком
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Барселона узгодила новий контракт із головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, переговори, які сторони провели в останні декілька днів, увінчалися успіхом. Флік погодився продовжити контракт із Барселоною до літа 2027 року.

При цьому, офіційне оголошення про підписання нової угоди відбудеться лише після завершення поточного сезону. Клуб і сам тренер не хочуть, щоби команду щось відволікало у вирішальний момент сезону, в якому каталонці боряться за требл.

Флік очолює Барселону з літа 2024 року. Нинішній контракт 60-річного німецького фахівця розрахований до літа 2026 року.

Раніше Флік заявляв, що не хоче підписувати довгостроковий контракт із Барселоною.

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