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Буковина – Динамо: онлайн відеотрансляція 1/2 фіналу Кубку України

Денис Шаховець — 22 квітня 2025, 10:36
Буковина – Динамо: онлайн відеотрансляція 1/2 фіналу Кубку України
ФК Буковина

У середу, 23 квітня, на стадіоні "Україна" у Львові відбудеться матч 1/2 фіналу Кубку України, у якому зійдуться чернівецька Буковина та київське Динамо.

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Команди зіграють у Львові, оскільки домашня арена "жовто-чорних", стадіон "Буковина" у Чернівцях, не відповідає встановленим вимогам.

Дивіться відеотрансляцію від DIVISPORT у прямому етері на сайті "Чемпіон". Початок зустрічі запланований на 16:00.

В іншому півфіналі Кубка України зійдуться житомирське Полісся та донецький Шахтар. Ця гра також пройде 23 квітня. Початок – о 18:00.

Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.

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