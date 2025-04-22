Буковина – Динамо: онлайн відеотрансляція 1/2 фіналу Кубку України
ФК Буковина
У середу, 23 квітня, на стадіоні "Україна" у Львові відбудеться матч 1/2 фіналу Кубку України, у якому зійдуться чернівецька Буковина та київське Динамо.
Команди зіграють у Львові, оскільки домашня арена "жовто-чорних", стадіон "Буковина" у Чернівцях, не відповідає встановленим вимогам.
Дивіться відеотрансляцію від DIVISPORT у прямому етері на сайті "Чемпіон". Початок зустрічі запланований на 16:00.
В іншому півфіналі Кубка України зійдуться житомирське Полісся та донецький Шахтар. Ця гра також пройде 23 квітня. Початок – о 18:00.
Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.