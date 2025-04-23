NAVI зупинилися за крок до виходу в плейоф IEM Melbourne 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5 місце світового рейтингу) зазнала прикрої поразки в межах вирішального матчу престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 – IEM Melbourne 2025.

Суперником була організація з Нідерландів Liquid (13). Гра відбувалася в форматі best of 3 та завершилася з рахунком 2:1 на користь "рідких".

На першій мапі Anubis Ліквід не залишили NAVI шансів, віддавши всього 6 раундів, ця карта була вибором сме нідерландського клубу.

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На другій карті Inferno, яку обирали "народжені перемагати", NAVI знищили суперника в першій половині 13:10, проте після цього віддали аж 9 раундів і були близькі, щоб віддати камбек, проте перевели протистояння на третю мапу.

Після рівної першої половини, яка завершилася з мінімальною перевагою Ліквід, NAVI не зуміли продемонструвати хорошу гру за сторону захисту та програли з рахунком 13:8.

IEM Melbourne 2025

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд – $1 000 000

Груповий етап, група B, четвертий матч, 23 квітня

Natus Vincere (Україна) – Liqud (Нідерланди) 1:2 (6:13 Anubis, 13:10 Inferno, 8:13 Ancient)

Нагадаємо, що в першому поєдинку на турнірі в Мельбурні NAVI з труднощами перемогли бразильців з MIBR, після чого зазнали поразки від європейського складу клубу з Саудівської Аравії Falcons.

У першому матчі на виліт "народжені перемагати" виявилися сильнішими за австралійську команду FlyQuest, однак путівку до плейоф здобути NAVI не вдалося.

Напередодні завершився кваліфікаційний турнір в Європі на Austin Major 2025. На Мейджор вийшли дві українські команди – NAVI та B8.