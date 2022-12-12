Далакян підпише контракт з Ворреном, якщо переможе Хіменеса

Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) зможе підписати спів-промоутерський контракт з компанією Queensberry Promotions.

Про це повідомляє очільник української промоутерської компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

"Усі попередні захисти титулу наш чемпіон Артем Далакян проводив в України, але зараз, на жаль, це неможливо через напад росії. Допомогу в організації чемпіонського двобою запропонував промоутер Тайсона Ф’юрі, британець Френк Воррен. Цей факт ще раз підкреслює, наскільки Велика Британія солідарна та підтримує Україну. Підготовка Артема вже розпочалася, на цьому тижні стартували спаринги".