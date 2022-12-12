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Далакян підпише контракт з Ворреном, якщо переможе Хіменеса

Сьогодні 22:04 237 0
Далакян підпише контракт з Ворреном, якщо переможе Хіменеса
#Артем Далакян

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) зможе підписати спів-промоутерський контракт з компанією Queensberry Promotions.

Про це повідомляє очільник української промоутерської компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

"Усі попередні захисти титулу наш чемпіон Артем Далакян проводив в України, але зараз, на жаль, це неможливо через напад росії. Допомогу в організації чемпіонського двобою запропонував промоутер Тайсона Ф’юрі, британець Френк Воррен. Цей факт ще раз підкреслює, наскільки Велика Британія солідарна та підтримує Україну. Підготовка Артема вже розпочалася, на цьому тижні стартували спаринги".

  Актуально: Далакян підписав контракт на бій з Хіменесом

"Якщо говорити про перспективу, то маємо наступну домовленість з британським промоутером: у разі, якщо Артем виграє у боксера Оскара Де Ла Хойї, він підпише спів-промоутерський контракт з компанією Queensberry Promotions та можливий бій за об'єднання титулів до кінця 2023 року", - сказав Рубан.

Раніше менеджер Далакяна підтвердив бій проти Хіменеса.

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