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Атлас: Результат бою Ф’юрі - Чісора було легко передбачити

Сьогодні 21:26 173 0
Фахівець прокоментував перемогу Ф'юрі над Чісорою
Атлас: Результат бою Ф’юрі - Чісора було легко передбачити
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора, #Тедді Атлас

Джерело - Чемпіон.

Американський тренер Тедді Атлас очікував на перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) над Дереком Чісорою (33-13, 23 КО).

Про це заявив сам фахівець.

"Це випадок, коли кут чи рефері повинні рятувати бійця від себе. Для Чісори було б краще раніше опинитися в нокауті, ніж отримувати непотрібну шкоду, коли він не міг перемогти.

Як я говорив раніше на нашому подкасті, це пенсійний бій для Чісори. Результат цього поєдинку було легко передбачити.

Чісора - чудовий хлопець і справжній воїн. Вітаю його із чудовою кар’єрою. З рингу завжди йшло менше Чісори, ніж заходило", - сказав Атлас.

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