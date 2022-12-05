Атлас: Результат бою Ф’юрі - Чісора було легко передбачити

Американський тренер Тедді Атлас очікував на перемогу чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) над Дереком Чісорою (33-13, 23 КО).

Про це заявив сам фахівець.

"Це випадок, коли кут чи рефері повинні рятувати бійця від себе. Для Чісори було б краще раніше опинитися в нокауті, ніж отримувати непотрібну шкоду, коли він не міг перемогти.

Як я говорив раніше на нашому подкасті, це пенсійний бій для Чісори. Результат цього поєдинку було легко передбачити.

Чісора - чудовий хлопець і справжній воїн. Вітаю його із чудовою кар’єрою. З рингу завжди йшло менше Чісори, ніж заходило", - сказав Атлас.