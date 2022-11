Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (29-3, 19 КО) переміг Джермейна Франкліна (21-1, 14 КО) рішенням більшості суддів (115-115, 116-112, 116-112).

Для Вайта цей бій став першим після поразки від Тайсона Ф'юрі.

Ділліан Вайт може стати наступним суперником Ентоні Джошуа.

