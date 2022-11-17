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Богачук: Думаю, що Ломаченку неодноразово пропонували змінити громадянство

Сьогодні 15:12 226 0
Сергій Богачук прокоментував позицію Василя Ломаченка
Богачук: Думаю, що Ломаченку неодноразово пропонували змінити громадянство
Фото - gettyimages
#Богачук, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) неодноразово отримував пропозиції про зміну громадянства.

Про це розповів український боксер Сергій Богачук (21-1, 21 КО) в інтерв'ю на Ютуб-каналі Однією лівою.

"Ломаченко залишається в Україні. Він міг би поїхати та нічого не казати. Якби він був конкретно за ту країну, то міг би за неї боксувати. Я думаю, що йому пропонували неодноразово змінити громадянство, боксувати за ту країну та представляти її.

Актуально: Богачук: Ломаченко сидить на двох стільцях

Але він залишився тут і хоч би що там було, він виграв дві Олімпіади. Вася постійно прославляв Україну протягом тривалого часу, здіймався прапор та співав гімн. Те, що зробив Вася для України, мало хто зробив.

Єдине, що він каже: "Ми брати, ми брати". 24 числа, коли розпочалася війна, все стало видно. Брат на брата не нападає і не вбиває", - сказав Богачук.

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