Богачук: Ломаченко сидить на двох стільцях

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) досі не засудив росію за вторгнення в Україну.

Про це розповів український боксер Сергій Богачук (21-1, 21 КО) в інтерв'ю на Ютуб-каналі Однією лівою.

"Ломаченка критикують за те, що у нього багато знайомих з росії. У нього і тут друзів багато, і там. Він хоче і з ними дружити, і з нашими. Ломаченко хоче, щоб був мир. Коли почалася війна, тут вже друзі чи не друзі, але потрібно конкретно визначитися, як це зробив Усик.

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Я Усика насамперед поважаю як людину. Само собою, як боксера, це зрозуміло, але в першу чергу як людину. Коли все це почалося, Усик конкретно визначився, що він за Україну, що Крим – це Україна. Дав усім зрозуміти, що він за Україну, що це його дім, і він з Україною до останнього.В цьому плані він мужик.

А ось з Васею навпаки. Чи то він не може визначитися – я не розумію цієї ситуації. Якби я знав його ближче і спілкувався з ним, то міг би говорити більше. Проте він залишається в Україні. Якби він був за іншу країну, то міг би виїхати і нічого не говорити. Як не як, він виграв дві Олімпіади. Вася прославляв Україну тривалий час. Єдина претензія до його слів, що ми брати". – сказав Богачук.