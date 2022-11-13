IBF призначила для Усика обов'язкового претендента

Джерело - Чемпіон.
IBF зобов'язала чемпіона Олександра Усика (20-0, 13 КО) зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем (14-0, 12 КО).
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Щойно отримав письмове розпорядження від IBF про те, що чемпіон Олександр Усик має зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем", - написав Гірн.
Just received written order from IBF for Champion @usykaa to face mandatory challenger @Filip_Hrgovic NEXT..let’s go! @SauerlandBros 🔥— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 12, 2022