IBF призначила для Усика обов'язкового претендента

IBF зобов'язала чемпіона Олександра Усика (20-0, 13 КО) зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем (14-0, 12 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

Just received written order from IBF for Champion @usykaa to face mandatory challenger @Filip_Hrgovic NEXT..let’s go! @SauerlandBros 🔥