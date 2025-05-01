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Захисник Барселони може пропустити решту сезону через травму

Олег Дідух — 1 травня 2025, 15:32
Захисник Барселони може пропустити решту сезону через травму
Жюль Кунде
Getty Images

Основний захисник Барселони Жюль Кунде може більше не зіграти у поточному сезоні через травму, отриману в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (нічия 3:3).

Про це повідомляє Sport.es.

За їхньою інформацією, у Кунде м’язове пошкодження. Незабаром захисник пройде детальне обстеження, після якого стануть відомі точні терміни відновлення.

Проте, за попередніми прогнозами, Кунде пропустить щонайменше декілька тижнів. Це означає, що 26-річний гравець збірної Франції не допоможе Барселоні у матчах проти Інтера в Лізі чемпіонів і проти Реала в чемпіонаті Іспанії (6 і 11 травня відповідно).

У поточному сезоні Кунде взяв участь у 53 матчах Барселони в усіх турнірах, відзначившись у них 4 голами та 8 асистами.

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