Захисник Барселони може пропустити решту сезону через травму

Основний захисник Барселони Жюль Кунде може більше не зіграти у поточному сезоні через травму, отриману в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (нічия 3:3).

Про це повідомляє Sport.es.

За їхньою інформацією, у Кунде м’язове пошкодження. Незабаром захисник пройде детальне обстеження, після якого стануть відомі точні терміни відновлення.

Проте, за попередніми прогнозами, Кунде пропустить щонайменше декілька тижнів. Це означає, що 26-річний гравець збірної Франції не допоможе Барселоні у матчах проти Інтера в Лізі чемпіонів і проти Реала в чемпіонаті Іспанії (6 і 11 травня відповідно).

У поточному сезоні Кунде взяв участь у 53 матчах Барселони в усіх турнірах, відзначившись у них 4 голами та 8 асистами.