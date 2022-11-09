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Лемпард зацікавлений у підписанні Шоу

Сьогодні 12:44 180 0
Евертон може підписати конкурента Миколенку
Лемпард зацікавлений у підписанні Шоу
#Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Люк Шоу

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу влітку вів перемовини з Лестером та Евертоном щодо можливої співпраці

Про це повідомляє журналіст Жак Тальбот.

У підписанні 27-річного футболіста дуже зацікавлений головний тренер ліверпульської команди Френк Лемпард. Сам Шоу натомість досі сподівається на продовження контракту з манкуніанцями, який чинний до кінця поточного сезону.

У клубу є опція пролонгації ще на рік, але сам англієць хотів би отримати новий 5-річний договір.

Нагадаємо, Арсенал зацікавлений у трансфері вінгера Евертона Гордона.

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