Лівий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу влітку вів перемовини з Лестером та Евертоном щодо можливої співпраці

Про це повідомляє журналіст Жак Тальбот.

У підписанні 27-річного футболіста дуже зацікавлений головний тренер ліверпульської команди Френк Лемпард. Сам Шоу натомість досі сподівається на продовження контракту з манкуніанцями, який чинний до кінця поточного сезону.

У клубу є опція пролонгації ще на рік, але сам англієць хотів би отримати новий 5-річний договір.

