Це те, що просив тренер, – Дубінчак прокоментував перемогу Динамо над Оболонню

Фланговий захисник київського Динамо Владислав Дубінчак висловився про перемогу команди над Оболонню в матчі 25 туру УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба столичного колективу.

"Дуже радий, що ми перемогли. Насправді була дуже важка гра, ще трохи не звикли до того, що спекотна погода. Сьогодні головним було перемогти перед важливими іграми у півфіналі Кубку України та проти Шахтаря", – розповів Дубінчак.

Окрім того, захисник висловився про гол Андрія Ярмоленка у ворота суперників.

"Це те, що просив тренер – розіграти штрафний саме таким чином. Показав нам цей розіграш на теоретичному занятті, і нам вдалося його виконати у грі, тому Андрій Ярмоленко відсвяткував його з Олександром Шовковським", – резюмував 26-річний гравець.

Перемога дозволила киянам набрати 63 бали в турнірній таблиці чемпіонату та зберегти відрив від другої Олександрії на 6 пунктів.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.