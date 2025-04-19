Пішов з життя ексфутболіст Ювентуса та Емполі

Пішов з життя колишній воротар Емполі, Ювентуса та молодіжної збірної Італії Джуліо Драго.

Про це повідомила пресслужба туринців.

Ексфутболісту було 62 роки. Драго помер у лікарні Сан-Джузеппе, куди його госпіталізували декілька днів тому.

Голкіпер знаходився у системі Ювентуса в з 1980 по 1983 рік, а найкращі роки провів у Емполі. За "адзуррі" Драго зіграв загалом 184 матчі, у яких пропустив 160 м'ячів і став частиною повернення клубу у Серії А в сезоні-1985/86.

Також голкіпер викликався у збірні Італії до 20 та 21 року, зігравши один матч.

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