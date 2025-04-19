Маямі став рекордсменом НБА, вийшовши в плейоф із найнижчим можливим посівом

Маямі Хіт вписали себе в історію НБА як перша команда, яка вийшла в плейоф з десятого місця.

Про це повідомляє ESPN.

В ніч на сьогодні, 19 квітня, Хіт перемогли Атланту (123:114) у фінальному матчі плей-ін, за право отримати восьмий посів у першому раунді плейоф.

Команда Еріка Споельстри зробила це, завершивши регулярний сезон на десятому місці таблиці Східної конференції, що стало новим рекордом НБА.

First 10-seed to make it to the playoffs 🔥



Don't ya just love us, #HEATNation? 😅 pic.twitter.com/e9ykjEka5c — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 19, 2025

Раніше рекорд належав одразу трьом командам. У сезоні-2020/21 Мемфіс пройшов увесь шлях через плей-ін, завершивши регулярку на дев'ятому місці. За рік це досягнення повторили Новий Орлеан та Атланта.

До того ж, Маямі став першою командою, яка вийшла в плейоф, здобувши дві виїзні перемоги.

Сьогодні, 19 квітня, стартує перший раунд плейоф НБА сезону-2024/25. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх матчів постсезону.

Раніше стало відомо, що генменеджер Лейкерс Роб Пелінка отримав від клубу новий контракт та підвищення.