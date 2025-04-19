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Маямі став рекордсменом НБА, вийшовши в плейоф із найнижчим можливим посівом

Олексій Погорелов — 19 квітня 2025, 11:27
Тайлер Хірро
Тайлер Хірро
Маямі Хіт

Маямі Хіт вписали себе в історію НБА як перша команда, яка вийшла в плейоф з десятого місця.

Про це повідомляє ESPN.

В ніч на сьогодні, 19 квітня, Хіт перемогли Атланту (123:114) у фінальному матчі плей-ін, за право отримати восьмий посів у першому раунді плейоф.

Команда Еріка Споельстри зробила це, завершивши регулярний сезон на десятому місці таблиці Східної конференції, що стало новим рекордом НБА.

Раніше рекорд належав одразу трьом командам. У сезоні-2020/21 Мемфіс пройшов увесь шлях через плей-ін, завершивши регулярку на дев'ятому місці. За рік це досягнення повторили Новий Орлеан та Атланта.

До того ж, Маямі став першою командою, яка вийшла в плейоф, здобувши дві виїзні перемоги.

Сьогодні, 19 квітня, стартує перший раунд плейоф НБА сезону-2024/25. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх матчів постсезону.

Раніше стало відомо, що генменеджер Лейкерс Роб Пелінка отримав від клубу новий контракт та підвищення.

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