Маямі став рекордсменом НБА, вийшовши в плейоф із найнижчим можливим посівом
Маямі Хіт вписали себе в історію НБА як перша команда, яка вийшла в плейоф з десятого місця.
Про це повідомляє ESPN.
В ніч на сьогодні, 19 квітня, Хіт перемогли Атланту (123:114) у фінальному матчі плей-ін, за право отримати восьмий посів у першому раунді плейоф.
Команда Еріка Споельстри зробила це, завершивши регулярний сезон на десятому місці таблиці Східної конференції, що стало новим рекордом НБА.
Раніше рекорд належав одразу трьом командам. У сезоні-2020/21 Мемфіс пройшов увесь шлях через плей-ін, завершивши регулярку на дев'ятому місці. За рік це досягнення повторили Новий Орлеан та Атланта.
До того ж, Маямі став першою командою, яка вийшла в плейоф, здобувши дві виїзні перемоги.
Сьогодні, 19 квітня, стартує перший раунд плейоф НБА сезону-2024/25. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх матчів постсезону.
Раніше стало відомо, що генменеджер Лейкерс Роб Пелінка отримав від клубу новий контракт та підвищення.