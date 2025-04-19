Дончич – про обмін з Далласа: Моє серце було розбите, я був шокований

Зірковий захисник Лейкерс Лука Дончич поділився тим, як він відреагував на інформацію про свій обмін з Далласа.

Про це 26-річний словенець розповів в інтерв'ю з Малікою Ендрюс.

На початку лютого генменеджер Маверікс Ніко Гаррісон здивував усіх, відправивши Дончича в Лос-Анджелес в обмін на Ентоні Девіса.

Дізнавшись про цей трейд, Лука кинув свій iPhone у стіну, чим розбив девайс.

"Все ще працює", – сказав Дончич, коментуючи цей момент.

Баскетболіст розповів, що він лежав у ліжку і дивився фільм, коли йому повідомили про обмін в Лейкерс. Його першими емоціями були гнів, смуток і невіра.

"Здебільшого я відчував сум. Я все ще був у шоці. Божевільний шок. Чесно кажучи, мені здавалося, що моє серце розбите. Перше, що я сказав – мабуть, тричі – що це 1 квітня".

Після обміну Гаррісон двічі виступав публічно. Він постійно каже про те, що Маверікс хотіли отримати Девіса, який краще відповідає "культурі" команди. Генменеджер також неодноразово підкреслював, що "захист виграє титули" як аргумент на користь цієї угоди.

"Просто сумно чути, як він зараз говорить. Я ніколи не казав про нього нічого поганого. І я просто хочу рухатися далі".

Luka Doncic tells @malika_andrews about throwing his phone and breaking it when he found out he got traded to the Lakers 😳



"My heart was broken honestly." 💔 pic.twitter.com/rfsIGlOaBC — ESPN (@espn) April 18, 2025

Після придбання Луки Дончича Лейкерс виграли 22 з 35 матчів. "Озерники" фінішували третіми на Заході, у той час, як Даллас вилетів на стадії турніру плей-ін, програвши Мемфісу.

Нагадаємо, що в ніч на завтра, 20 квітня, Лейкерс прийматимуть Міннесоту в межах серії першого раунду плейоф. Старт гри запланований на 03:30 за київським часом.