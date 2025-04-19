ITIA: Під час прийняття душу тенісист має залишатися в зоні видимості супроводжуючого
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Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) розповсюдило оновлену інформацію щодо антидопінгових процедур, які стосуються відвідування душу після матчу.
Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті агентства.
"ITIA і раніше ITF старанно працювали над тим, щоб душ після матчів міг вважатися допустимою затримкою для допінг-контролю, особливо, коли відсутність душу може негативно позначитися на здоров'ї та стані гравця. Однак прийняття душу не є правом, і саме з цієї причини ITIA люб'язно просить гравців, які приймають душ, дотримуватись вимоги залишатися в повному полі зору супроводжуючого протягом усього часу. Якщо гравцеві некомфортно перебувати під наглядом під час прийняття душу, ми рекомендуємо розглянути питання про необхідність прийняття душу перед здаванням проби на допінг-контроль. Неможливість залишатися в повному полі зору супроводжуючого сприйматиметься ITIA вкрай серйозно", – ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ITIA запровадило санкції проти росіянки та руандійця за учась у договірних матчах.