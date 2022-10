WBO визнала українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) боксером року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Чемпіон WBO у надважкій вазі провів 1 поєдинок, у якому здолав колишнього володаря титулів Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

WBO Unified Heavyweight Champion @usykaa is presented with a portrait by renowed artist @Pat_KillianArt during the Annual WBO Convention today at Royal Sonesta Hotel 🇵🇷 pic.twitter.com/sBqSUQawKK