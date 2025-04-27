Погачар втретє виграв Льєж – Бастонь – Льєж

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого Монументу сезону – легендарної бельгійської одноденки Льєж – Бастонь – Льєж.

Чинний чемпіон світу більш ніж на хвилину випередив групу переслідувачів у особі італійця Джуліо Чікконе з команди Lidl Trek та ірландця Бена Хілі з EF Education Easy Post, які посіли друге та третє місця відповідно.

Спринт із пелотона за четверте місце виграв італієць Сімоне Веласко із команди XDS Astana.

Для Погачара це третій титул переможця Льєж – Бастонь – Льєж у кар’єрі. Раніше він вигравав цю гонку в 2021 і 2024 роках.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в середу, 23 квітня, Погачар виграв іншу престижну арденську класику – Флеш Валлонь.