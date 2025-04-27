Борнмут із Забарним ледь не переграв Манчестер Юнайтед у 34 турі АПЛ

У неділю, 27 квітня, двома поєдинками завершиться 34-й тур Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, у першому матчі ігрового дня Борнмут на своєму полі зіграв унічию з Манчестер Юнайтед. Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів весь поєдинок.

Борнмут відкрив рахунок в середині першого тайму. Справи команди йшли непогано, поки на 68-й хвилині команда не залишилося у меншості через вилучення Еванілсона.

Господарі майже витримали навалу суперника, однак вже у компенсований до другого тайму час пропустили, втративши у підсумку перемогу в поєдинку – на 90+6 нічию вирвав Гойлунд.

Пізніше відбудеться центральний матч туру, в якому Ліверпуль прийматиме Тоттенгем. У разі перемоги "червоні" достроково стануть чемпіонами поточного сезону АПЛ.

Чемпіонат Англії – АПЛ

34 тур, 26 квітня

Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Семеніо, 1:1 – 90+6 Гойлунд

Вилучення: 68 – Еванілсон (пряма червона)

18:30 Ліверпуль – Тоттенгем

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, відбулося 5 матчів туру.